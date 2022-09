Giorgia Meloni, "l'unica cosa di cui ha paura": una inimmaginabile fobia

06 settembre 2022 a

Giorgia Meloni, romana, 45 anni, non teme nulla. Tranne una cosa: gli scarafaggi. Per il resto la leader di Fratelli d'Italia, è coraggiosa e tosta. Nel ritratto che di lei fa Roberto Gressi sul Corriere della Sera, si legge di suo padre "al quale ha fatto ciao ciao quando aveva un anno, mentre lui se ne andava alle Canarie per non tornare più. Nel decennio successivo lei e sua sorella Arianna hanno visto papà Francesco per una, massimo due settimane all'anno. Fino a quando, per Giorgia, anche questi pochi giorni divennero insopportabilmente troppi. Lei gli disse: 'Non voglio vederti più'. E mantenne la parola".

Si rimprovera invece di "aver detto al Family day che aspettava un bambino. Gli odiatori si scatenarono, tanti le augurarono di abortire: 'Mi sono sentita in colpa, come se, alla prima prova di maternità, non l'avessi protetta'". E ha avuto paura, "tanta", "quando si è trovata assediata da uno stalker. Padre di Ginevra", la sua bimba che oggi ha 6 anni, è il giornalista Andrea Giambruno. "Con lui non parla di matrimonio, 'anche se credo nei suoi principi'. A volte litigano, perché magari si è dimenticata di dirgli che sta partendo per l'America".

I suoi amici, quelli veri, sono "Guido Crosetto, che la prese in braccio su un palco come aveva fatto Benigni con Berlinguer. Ignazio La Russa, che fu anche lui con lei nel 2012, quando fondarono quello che allora sembrò l'ennesimo partitino a vita breve, Fratelli d'Italia. Tanti tremavano per l'incertezza del futuro e lei si affidò a Clint Eastwood: 'Se vuoi la garanzia comprati un tostapane'. Non teme gli almeno sette maschi che la attendono al varco delle elezioni". Di una sola cosa ha paura la Meloni, appunto, gli scarafaggi.