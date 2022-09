Centrodestra, ecco il toto-nomi per il governo: c'è una grossa sorpresa

07 settembre 2022 a

Con il centrodestra vicinissimo alla vittoria, non si fa che parlare del toto-nomi, quelli dei ministri. Alla poltronissima del ministero dell'Economia e delle Finanze potrebbe sedersi Fabio Panetta. In alternativa, Luigi Buttiglione, già funzionario di via Nazionale e poi della banca di investimento Brevan Howard. Sono questi i nomi snocciolati dal Giorno, a cui segue quello di Guido Crosetto che avrebbe l'imbarazzo della scelta: Difesa, Mise, Lavoro. Per quanto riguarda la Lega, stando ai rumors, Matteo Salvini non tornerà agli Interni.

Posto invece assicurato per Giancarlo Giorgetti al ministero dello Sviluppo economico e per Gian Marco Centinaio all'Agricoltura. Spazio poi a Forza Italia, con Antonio Tajani in lizza per gli Esteri. Per il partito di Silvio Berlusconi non finisce qui: tra i ministri si fa il nome di Licia Ronzulli (Istruzione) e Paolo Barelli (Sport), ma anche quello di Marcello Pera alle Riforme istituzionali. Candidature comunque non confermate.

Lo stesso numero uno del Carroccio commentava: "La Lega ha già dimostrato che volere è potere. Cosa farò io lo decidono i cittadini. Sul rendere noto, prima del voto chi farà il ministro dell’Economia, della Giustizia…mi sembra un’operazione di serietà e di trasparenza e sono convinto che gli amici Giorgia e Silvio condivideranno questa necessità". Tocca dunque solo aspettare. L'unica certezza? "Chi prende un voto in più - erano state le parole di Salvini -, come è giusto che sia, decide" il prossimo presidente del Consiglio al posto di Mario Draghi.