Sondaggio di Alessandra Ghisleri, chi fa il botto: una cifra clamorosa

Alessandra Ghisleri svela l'ultimo sondaggio di Euromedia Research in diretta da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 7 settembre. Ci sono due dati particolarmente interessanti: Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni "che sale sempre" e il botto del Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte. Inoltre, si nota che Italexit, il partito di Gianluigi Paragone è "a cavallo tra il passare la soglia del 3 per cento, mentre il Terzo Polo supera di poco Forza Italia. Un altro testa a testa è quello tra la Lega e il M5S".

Ma vediamo nel dettaglio cosa emerge dal sondaggio della Ghisleri. Fratelli d'Italia guadagna ancora l'1,1 per cento e si conferma il primo partito con il 24,6 per cento dei consensi. Il Pd sale di 0,3 punti e si attesta al 23,1 per cento. La Lega di Matteo Salvini perde un punto e mezzo e scende al 12,5 per cento, appena sopra il Movimento 5 stelle che guadagna ben il 3,1 per cento e arriva al 12,3 per cento. Il Terzo polo composto da Azione e Italia Viva perde lo 0,8 per cento e si attesta al 7,4 per cento, sopra Forza Italia che cala al 7 per cento (meno 0.7).

Verdi e Sinistra italiana sono al 3,1 per cento, Italexit al 2,8 e Noi moderati al 2 per cento. +Europa è stabile all'1,5 mentre Impegno civico di Luigi Di Maio perde mezzo punto e scende all'1 per cento. "Gli indecisi sono intorno al 40 per cento", sottolinea la Ghisleri, "e all'interno ci sono M5s, Pd e Lega e sono tre pariti che hanno un compito importante".