Giorgia Meloni asfalta Letta e il Pd: "Vi dico perché mi attaccano"

Giorgia Meloni mette le cose in chiaro. La leader di Fratelli d'Italia infatti manda un messaggio al Pd e alla sinistra che dedica il suo tempo in campagna elettorale a riversare odio sulla stessa Meloni. Ormai da settimane gli attacchi sulla leader di FdI piovono da tutte le latitudini: segretari di partito, artisti, attori e cantanti vicini alla sinistra, un vero e proprio accerchiamento. Così a due settimane dal voto, la Meloni spiega esattamente la sua posizione riguardo agli insulti e gli attacchi che quotidianamente riceve. E lo fa con un post su Facebook dai toni duri: "La sinistra italiana, che da un decennio è quasi ininterrottamente al governo senza avere mai vinto le elezioni, ha una paura terribile che gli italiani possano finalmente esprimersi alle urne e mettere fine al loro sistema di potere.

Per questo passano le loro giornate dipingendomi come un mostro e lanciando allarmi infondati che finiscono per gettare discredito sull’Italia. Si mettano l’animo in pace: il 25 settembre, se gli italiani lo vorranno, si volterà pagina". Insomma la Meloni ha smascherato il bluff della sinistra che di fatto nasconde la paura di una vittoria del centrodestra dietro agli attacchi gratuiti sugli avversari di turno. Ma il 25 settembre potrebbe riservare una scoppola per tutta la sinistra da zittire chi ha speso la campagna elettorale solo ad insultare.