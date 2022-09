Silvio Berlusconi rivela: "I sondaggi? Ora vi dico come stanno le cose"

07 settembre 2022 a

Silvio Berlusconi ospite di Porta a Porta fa il punto sulla campagna elettorale di Forza Italia e di fatto spiega anche la sua opionione sui sondaggi che in queste settimane danno Forza Italia ora davanti e ora dietro al Terzo Polo. Il Cavaliere non mette limiti a Forza Italia: "FI al 20 per cento? Quella era una battuta per stimolare i miei azzurri a darsi massimamente da fare. Credo che i sondaggi diano per certa la vittoria del centrodestra ma non credo siano credibili per quel che riguarda i singoli partiti. Sono molto preoccupato per l’astensione ma nonostante questo il centrodestra vincerà e daremo il via a un governo che opererà bene".

Poi il Cavaliere ha parlato anche degli equilibri nella coalizione di centrodestra anche nel dopo-voto quando bisognerà formare il nuovo governo: "I ministeri ce li spartiremo in maniera tranquilla in base non al numero per ogni partito, ma alla qualità dei ministri...".

A questo punto ha anche parlato del suo rapporto con Meloni e Salvini: "Conosco molto bene i miei alleati. Ho con loro un rapporto franco, un rapporto come da padre a figli, perchè ho competenza, esperienza e cultura non paragonabile con nessuno dei leader in campo, per cui credo che si troverà un accordo sulla flat tax e sul resto". Infine sulle sanzioni alla Russia afferma: "Sulle sanzioni alla Russia «non posso scostarmi dalla posizione del governo, dell’Ue, degli Usa e di tutto l’Occidente ma sono molto dispiaciuto e deluso perchè la Russia invece di entrare nell’Ue ha rafforzato il totalitarismo comunista della Cina. Sono molto addolorato".