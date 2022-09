Sondaggio, Lilli Gruber: "Uno degli ultimi che vedremo", chi sale

07 settembre 2022 a

Lilli Gruber nel corso della puntata di Otto e Mezzo andata in onda questa sera su La7 ha mostrato una rilevazione Demopolis che ha fatto il punto sulle intenzioni di voto. Ma la conduttrice ha presentato i dati affermando che si tratta "di uno degli ultimi sondaggi che vedremo". Infatti a 15 giorni dal voto non sarà più concessa la pubblicazione di rilevazioni sui partiti o sulle coalizioni. Piomberà il silenzio.

E dando uno sguardo ai dati mostrati dal sondaggio Demopolis, il centrodestra è ancora in fuga ben oltre il 40 per cento, mentre il centrosinistra arranca sulla soglia del 30 per cento. Per quanto riguarda i partiti, Fratelli d'Italia è al 25 per cento con più di due punti e mezzo di distacco sul Pd.

La Lega è saldamente al terzo posto con il 13,5 per cento. Il Carroccio infatti è davanti ai 5 Stelle che seppur in ripresa non vanno oltre il 12,8 per cento. Poi c'è il Terzo Polo al 7 per cento che si gioca la quarta posizione con Forza Italia al 6,9 per cento. Seguono poi Sinistra Italiana e Verdi al 3,5 per cento. Al 3 per cento anche Italexit di Paragone che viene dato in crescita.