Sondaggio, colpo di scena in Sicilia: la sorpresa che può cancellare il Pd

08 settembre 2022 a

a

a

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera sul voto in Sicilia di fatto rivela come la partita per il centrosinistra sia davvero complicata. L'election day del 25 settembre potrebbe affossare e non poco il Pd e il segretario Enrico Letta. Come abbiamo ricordato ieri in testa nelle intenzioni di voto c'è Renato Schifani. Secondo la rilevazione di Pagnoncelli l'ex presidente del Senato guida i sondaggi con il 28,7 per cento. Subito dietro però c'è Cateno De Luca, ex sindaco di Messina che si presenta come indipendente con il 23,5 per cento. E questo secondo posto è la vera sorpresa del sondaggio di Pagnoncelli.

"I sondaggi? Ora vi dico tutto": Berlusconi svela come stanno davvero le cose

De Luca potrebbe portare via voti al centrosinistra che arranca con la Chinnici al 22,1 per cento. Il bottino di voti che potrebbe intascarsi De Luca è una spina nel fianco per il centrosinistra che di fatto ora deve guardarsi dall'avanzata dell'ex primo cittadino peloritano.

"Caduta libera". La rivelazione di Pagnoncelli: il sondaggio-bomba che riscrive tutto | Guarda

Se si guarda invece alle intenzioni di voto per le coalizioni i giochi si delineano sempre di più a favore del centrodestra che guida con il 33,6 per cento. Dietro c'è la coalizione di De Luca con il 23,7 per cento. Poi il Movimento Cinque Stelle al 18,4 per cento. In quarta posizione, qui si sente odore di disastro, il centrosinistra che adesso è al 17,3 per cento. Più staccato il Terzo Polo con Armao al 4,7 per cento. Insomma la partita pare chiusa in favore del centrodestra ma la variabile De Luca potrebbe creare non pochi problemi al centrosinistra.