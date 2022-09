Giorgia Meloni, stoccata a Draghi: "Ecco cosa ci ha lasciato il governo dei migliori"

11 settembre 2022 a

"Il cosiddetto governo dei migliori ci ha lasciato un aumento di debito pubblico di 116 miliardi". Giorgia Meloni lancia una stoccata a Mario Draghi nel corso del comizio in piazza Duomo a Milano. "L'Italia è in una situazione non facile. L'Italia che ci viene consegnata è il fanalino di coda a livello europeo in tutti in principali indici economici", ha proseguito la leader di Fratelli d'Italia, puntando il dito contro l'esecutivo uscente.

Rispondendo alle accuse di chi dice che il suo partito non avrebbe una classe politica adeguata, la Meloni ha detto: "Tutti i giorni mi dicono che Fratelli d'Italia non ha una classe dirigente all'altezza. In effetti la Azzolina non ce l'ho e neanche Toninelli e neanche Di Maio". E ancora: "Mi dispiace, non avrete ministri così in un eventuale governo di Fratelli d'Italia, mi scuso in anticipo".

Infine qualche parola anche sul reddito di cittadinanza, misura voluta e difesa soprattutto dal Movimento 5 Stelle: "Il reddito di cittadinanza non va bene, non è la risposta, è culturalmente sbagliato: uno Stato giusto non mette sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può farlo. L'assistenzialismo deve esserci per chi ha bisogno e deve essere adeguato, altrimenti deve mettere in condizioni di avere un lavoro, di essere libero di migliorare".