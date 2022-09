Guido Crosetto umilia Enrico Letta: "Il barboncino di mia moglie..."

12 settembre 2022 a

Guido Crosetto dà i voti ai big di partito per come stanno conducendo la campagna elettorale verso il voto del 25 settembre. Un bel nove e mezzo lo assegna alla sua leader di partito, Giorgia Meloni, che tutti i sondaggi danno come vincitrice assoluta. "Non le posso dare 10 perché io che la conosco vedo nei suoi occhi ogni giorno di più la sofferenza e il peso della madre. La conosco come una sorella, vedo nei suoi occhi quell'ombra, da madre che si sente in colpa", dice a Antonio Bravetti che lo ha intervistato per la Stampa rivelando che si aspetta di vedere Ginevra, la figlia della Meloni, "correre per i corridoi di Palazzo Chigi: sarà innovativa anche lì".

Bocciato senza appello Enrico Letta. "È un uomo di governo, da istituzioni. Il segretario di un partito deve essere più guerriero. Lui è più ambasciatore che guerriero. È una maschera con gli occhi di tigre. Anche mia moglie ha un barboncino toy, ma è difficile spacciarlo per un rottweiler", sentenzia Crosetto che invece "salva" il leader di Italia Viva: "Quello più intelligente mi sembra Matteo Renzi, che per la prima volta in vita sua parla pochissimo. Ha capito che farsi trasparente è meglio". Il più furbo e spregiudicato di tutti, invece, per Crosetto è Giuseppe Conte. "Il suo comportamento in questa campagna elettorale è inconcepibile, getta benzina sul fuoco. Sarebbe accettabile da un populista scemo, ma lui non lo è, lo fa scientificamente per giocare su questo risentimento collettivo che sta crescendo. Così fa male al Paese. Come chi fa promesse irrealizzabili".