Ilaria Cucchi fa tremare il Pd: telefonate di fuoco per una frase

"Dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io", recita il proverbio. E deve essere venuto in mente anche a Enrico Letta quando Ilaria Cucchi, candidata per il centrosinistra nel collegio uninominale del Senato in Toscana a margine di una iniziativa elettorale, ha dichiarato che "l’aeroporto di Firenze non si tocca, non può essere ampliato" promettendo che "andremo avanti su questa linea". Parole pesanti che hanno mandato in fibrillazione il Partito democratico tanto che la candidata di Sinistra italiana e Verdi, ha dovuto in parte correggere dopo la telefonata del sindaco di Firenze Dario Nardella.

Dopo tre ore di totale confusione nella così fragile coalizione di centrosinistra, con telefoni bollenti, malumori e ira il sindaco dem per ricucire lo strappo è stato costretto a spiegare: "Ho parlato con Ilaria Cucchi oggi e siamo d’accordo, come lei stessa ha avuto modo di precisare, che qualunque posizione che prenderà sul tema dell’aeroporto sarà condivisa con me e con gli altri amministratori del territorio. Le ho fatto presente ovviamente che per il comune di Firenze e la città metropolitana il progetto del nuovo aeroporto è una priorità". "Il Pd di Firenze è sempre stato a favore della nuova pista, per garantire migliore operatività in sicurezza, anche pensando ai 30mila abitanti di Peretola, Quaracchi e Brozzi che subiscono i disagi per la direzione della pista attuale", ha chiarito Andrea Ceccarelli, segretario del Pd cittadino, sicuro - come pure Monica Marini, segretario metropolitano fiorentino del Pd, - che "con il dialogo tra i sindaci del territorio, si arriverà a una sintesi".

Da parte sua il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si è detto perplesso: "Ho letto le dichiarazioni di Ilaria Cucchi e sono molto sorpreso, visto il sostegno a lei nel collegio uninominale di una larga coalizione, nel prendere posizioni così in contrasto con quella che il sottoscritto e l’amministrazione della Regione portano avanti. Mi sarei aspettato almeno un contatto preventivo". "Comunque sia chiaro", puntualizza Giani, "che io e il Pd per quello che è il nostro livello partecipativo alle scelte siamo fortemente convinti della giustezza del progetto per realizzare la nuova pista a Peretola". A ottobre partirà il dibattito pubblico sul futuro dello scalo fiorentino, ma Italia Viva e Azione non si sono fatti scappare l’occasione per attaccare: "Ormai è chiaro, chi voterà per il Pd a Firenze voterà contro l’adeguamento del nostro aeroporto. Dopo il niet di Emiliano Fossi, candidato alla Camera, ora arriva quello di Ilaria Cucchi".