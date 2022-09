L'aria che tira, Mario Monti sconcertante: "Giuseppe Conte? Meloni riconosca che..."

13 settembre 2022 a

Per dar contro a Giorgia Meloni, Mario Monti si produce in un'assoluta prodezza del pensiero: afferma, salvo poi fare una parziale retromarcia, che Giuseppe Conte è stato un premier migliore di Mario Draghi. Il tutto avviene a L'aria che tira, il programma, condotto da Myrta Merlino su La7, dove l'ex premier viene chiamato a commentare la frase della leader FdI: "Finita la pacchia sull'Europa".

Ed ecco che il Loden afferma: "Quello che mi colpisce un po' in quello che ha detto la Meloni... non bisogna andare indietro tanto, è un governo che non ha particolarmente stimato, quello di Conte, il Conte II, che ha portato a casa dal Next Generation Ue più soldi di tutti gli altri stati dell'Unione Europea". E la Merlino, ovviamente, si stupisce: "Mi sta dicendo che Conte è meglio di Draghi? Questa è una notizia".

Ed ecco che Monti fa la parziale retromarcia, si schermisce, "no... no", ribatte. Ma puntualizza: "Il compito di Draghi è stato ed è quello di impiegare bene questa valanga di soldi, ma non è stato Draghi ad ottenerla, è stato durante il governo Conte - ribadisce -. Quindi, nella logica della Meloni e anche considerando gli interessi nazionali, bisogna che la Meloni riconosca che Conte ha realizzato questo in maniera suprema", conclude Monti la sua intemerata. "A Draghi - aggiunge - rimprovero di essersi dimesso", puntualizza. E ancora, riferendosi a Gianluigi Paragone, il leader di Italexit ospite in collegamento prima di lui, Monti aggiunge: "Dice oggi le cose che anni fa dicevano quelli che andranno al governo". Il Loden ne spara un'altra. Altrettanto grossa.