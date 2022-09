L'aria che tira, rissa Paragone-Merlino: "Già finita?", "A piccole dosi"

13 settembre 2022 a

Altissima tensione tra Gianluigi Paragone e Myrta Merlino a L'aria che tira, la "casa" televisiva di quest'ultima, il programma in onda su La7, la puntata è quella di martedì 13 settembre. Il tutto quando la conduttrice annuncia: "Dopo chiederemo a Mario Monti se è d'accordo con la parlamentarizzazione della protesta più dura". Già, perché Myrta tenta di lanciare la pubblicità, il tempo a disposizione del leader di Italexit nel programma è finito e sta per subentrargli l'ex premier.

Ma Paragone, che si sente messo ai margini, protesta: "Già finito? Il diritto di tribuna è già finito... grazie", afferma con tagliente ironia. "Vuoi tornare? Io ti riprendo se vuoi tornare", replica la Merlino. E l'ex grillino: "Lo so, lo so... pensavo che potesse esserci un po' più di interlocuzione". "A piccole dosi ti prendo, un po' omeopatico", replica dura la conduttrice.

Ma non è finita. Paragone aggiunge: "Sì assolutamente... non vorrei mai che la democrazia ne uscisse ferita da questo spazio eccessivo che si concede ad Italexit", frase da cui emerge tutta la sua vis complottista. "Ma io vi ringrazio, siete sempre cortesi, per quanto limitati. Mi raccomando, Dio lo abbia in gloria Mario Monti", conclude con una stoccata al Loden, da poco arrivato e pronto al collegamento. E al quale, sospetta Paragone, verrà per certo concesso più spazio e minutaggio.