Giorgia Meloni, Letta insulta: "Pericolo per gli italiani", lei lo zittisce così

Giorgia Meloni non usa giri di parole. La leader di Fratelli d'Italia risponde a Enrico Letta che ancora oggi (ormai lo fa quotidianamente) ha deciso di attaccare senza mezzi termini la sua principale avversaria. E lo ha fatto in un'intervista a Fanpage in cui ha ribadito il solito ritornello della campagna elettorale: "La vittoria della destra alle elezioni è un pericolo per la democrazia". Letta ha attaccato la Meloni in modo netto e chiaro: "C'è un pericolo di destra, lo considero, lo dico".

E ancora: "Ma è un pericolo di destra che riguarda gli elettori italiani. E poi gli elettori italiani devono prendere coscienza di questo pericolo. Le idee che loro portano avanti sono idee discriminatorie nei confronti di una parte importante della nostra società". La risposta della leader di Fratelli d'Italia non si è fatta attendere. La Meloni ha fulminato Letta con una sola frase: "Governo di destra pericoloso per gli elettori? No caro Enrico, l’unico pericolo è per il sistema di potere della sinistra". Insomma, dopo lo scontro nel faccia a faccia sul Corriere.it, la tensione tra Letta e Meloni resta altissima. Forse dietro gli ultimi attacchi del leader del Pd si nasconde la paura di una sconfitta epocale che può maturare dentro le urne.