Giuseppe Conte rivela: "Con questo Pd no, ma dopo...", la manovra per stravolgere il voto

Giuseppe Conte continua la sua campagna elettorale a Sud e di fatto prova a far risalire il Movimento Cinque Stelle nelle intenzioni di voto sfruttando la carta del reddito di cittadinanza. Ma mentre è impegnato nei comizi, il leader pentastellato trova anche il tempo per parlare delle alleanze future. In questo momento sappiamo, per bocca di Letta e dello stesso Giuseppi, che 5s e Pd non daranno vita ad alleanze subito dopo il voto.

Ma su questo fronte va pesata bene una frase di Conte che potrebbe stravolgere tutto: "Non è questione di orgoglio o altro, perché parliamo di una forza politica, ma dopo il comportamento del Pd non c’è fiducia di potersi sedere al tavolo, non possiamo fare nessun affidamento su questa dirigenza perché ha avuto una giravolta repentina", spiega ai microfoni di Radio24. Poi però aggiunge: "In via ipotetica, dovremmo vedere quale dirigenza si potrebbe insediare e dovremmo capire se ci siano i requisiti di affidabilità, bisognerà valutare obiettivi e contenuti e se vogliono insistere sugli inceneritori, su nuove trivellazioni. Bisognerà fare un percorso in cui si potrà ristabilire pari dignità e autonomia". Insomma con Letta fuori dai giochi la partita per Conte si può riaprire. E questa volta lo dice apertamente. Il bluff della lite è stato smascherato, dietro le quinte Pd e Cinque Stelle preparano il colpo per ribaltare il risultato del voto. Ancora una volta.