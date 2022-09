Giorgia Meloni smonta Letta: "Al governo 8 anni negli ultimi 10"

15 settembre 2022 a

"Il Pd è stato al governo 8 anni negli ultimi 10": inizia così la riflessione di Giorgia Meloni su Twitter. La leader di Fratelli d'Italia ha fatto un ragionamento molto semplice: "Letta è già stato Premier. Oggi promettono che se vinceranno le elezioni renderanno l’Italia migliore, con salari più alti e una mensilità in più. Ma se sono così bravi, perché in 8 anni al governo hanno fatto l’opposto?".

La Meloni, insomma, ha sottolineato che i dem hanno già avuto il tempo per fare tutte le misure che annunciano oggi in campagna elettorale. Qualcosa forse deve essere andato storto. Alla fine del tweet c'è l'invito agli elettori a scegliere il suo partito "#VotaFDI". La leader di partito, insomma, chiede ai cittadini di darle una chance al governo.

Di recente, inoltre, Giorgia Meloni ha commentato anche alcune dichiarazioni fatte dal segretario del Pd Enrico Letta in un'intervista a FanPage. Il leader dem, infatti, ha detto che un eventuale governo di destra sarebbe pericoloso per gli elettori. A queste parole la leader di Fratelli d'Italia ha risposto con toni netti: "No caro Enrico, l'unico pericolo è per il sistema di potere della sinistra". E alla fine sempre il solito hashtag "#VotaFDI".