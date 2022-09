Ignazio La Russa asfalta la Ferragni: "Cosa deve fare per 3 mesi"

15 settembre 2022 a

a

a



L'attacco di Chiara Ferragni al centrodestra e a Giorgia Meloni non è passato inosservato. L'appello al voto dell'influencer e il richiamo alla paura per un governo di destra ha lasciato strascichi polemici.

"Aprite il cervello": l'ultimo schiaffo della Ferragni alla Meloni, scoppia il caso

La risposta da parte di Fratelli d'Italia non si è fatta attendere ed è arrivata per bocca di Ignazio La Russa che ha letteralmente asfaltato la Ferragni: "Nel "vecchio governo corrotto" - a cui fa riferimento la Ferragni - di sicuro Fratelli d'Italia non c'era, mentre da 10 anni nei governi ci sono sempre stati, senza aver mai vinto, tutti gli amici politici della Ferragni. Se erano corrotti? Lo afferma la Ferragni. Di sicuro erano l'opposto del bene". Poi scatta l'affondo di La Russa che mette k.o. la Ferragni definitivamente: "Sfido la Ferragni a tre mesi di silenzio social se perdono quelli che lei sponsorizza. Accetta la scommessa o sa che perderebbe una montagna di soldi guadagnati senza merito?".

"Ma gli occhiali...". Ferragni e Fedez, lo scatto con Mattarella? Il dettaglio choc | Guarda

Ora tocca alla fashion blogger accettare la sfida lanciata da La Russa. E di certo guardando gli ultimi sondaggi prima del silenzio, la Ferragni rischia davvero di dover restare in silenzio per un lungo periodo. La vittoria del centrodestra infatti appare abbastanza scontata...