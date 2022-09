Giorgia Meloni, l'appello choc della Ferragni: "Aprite il cervello, cosa rischiamo"

14 settembre 2022 a

"Fate sentire la vostra voce il 25 settembre": Chiara Ferragni prende di nuovo posizione sulle elezioni. Rivolgendosi ai suoi 27,6 milioni di follower su Instagram , l'imprenditrice digitale condivide il post di un profilo, "apriteilcervello", che si autodescrive come "antifascista, antirazzista e support Lgbt+". Leggendo il post, si nota subito che è fortemente contrario alle politiche di Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

"Quelle del 25 settembre per milioni e milioni di italiani saranno delle normali elezioni - si legge nel post - le solite elezioni che porteranno alla formazione dell'ennesimo 'governo ladro e corrotto' tanto odiato e ormai entrato nella visione dell'opinione pubblica. Per tantissime altre persone, invece, le elezioni del 25 settembre rappresenteranno la nascita (stando a tutte le attuali previsioni) del governo più a destra (a livello di estremismo ideologico) in tutta la storia della Repubblica italiana".

Nel post si parla anche del rischio che aumenti "l'odio sul tema dell'immigrazione", che non si faccia una legge sulla cittadinanza "per i tanti bambini e ragazzi che vivono in Italia ma hanno genitori stranieri", che non vengano rispettati i diritti delle persone Lgbt+ e delle donne. Di qui l'invito a combattere l'apatia del "non voto". Nel post in questione si sottolinea pure che l'esito del voto non è scontato: "Pensate se ogni persona che segue questa pagina convincesse anche solo una persona a votare e a non astenersi, avremmo 700mila votanti in più".