Chiara Ferragni fuori dal Cda di Tod's: "Non ha i requisiti"

Chiara Ferragni è fuori dal Consiglio di amministrazione di Tod's. Lo rende noto l'azienda specializzata nella produzione di calzature, abbigliamento e accessori di lusso, che aggiunge di aver "preso atto della dichiarazione resa dal consigliere Ferragni". Dopo accurate verifiche, è stato appurato "il venire meno, in capo alla stessa, dei requisiti per poter essere qualificata indipendente in ragione di una prestazione occasionale di servizi pubblicitari a favore della società – resa previo parere del Comitato Opc-, e non potendosi aprioristicamente escludere che, in futuro, si presentino altre opportunità di collaborazione".

L'influencer e imprenditrice digitale era entrata a far parte del cda del gruppo di Diego Della Valle il 9 aprile del 2021. Il suo ingresso aveva registrato un rialzo delle azioni, al punto che si era parlato "dell'effetto Ferragni" per un valore quantificabile in quasi 100 milioni di euro.

Intanto anche il primo semestre dell'anno ha fatto registrare a Tod's buone cifre: il risultato è consolidato al netto della fiscalità corrente e differita di competenza del periodo positivo per 0,8 milioni, che si confronta con una perdita di 20,7 milioni del primo semestre 2021. I ricavi salgono così a 467,5 milioni, in crescita del 17,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.