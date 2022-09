Giulia Bongiorno "ministro. Ma...": le indiscrezioni su una sorpresa enorme

16 settembre 2022 a

a

a

C'è anche Giulia Bongiorno nella squadra di Giorgia Meloni. In caso di vittoria del centrodestra, e con Fratelli d'Italia in testa, la lista dei candidati ai vari ministeri sarebbe già pronta. A svelare la bozza tutt'altro che ufficiale, Affaritaliani.it. Sul sito Alberto Maggi fai i nomi. Tra questi, appunto, l'avvocato nonché senatrice della Lega. Sarebbe lei, stando alle indiscrezioni, a sedersi sulla poltrona della Pubblica amministrazione. Ministero fino a poco prima in mano a Renato Brunetta. Con l'addio a Forza Italia e alla politica dell'ex ministro, ecco che per la Bongiorno si è liberato un posto, e non quello alla Giustizia. Qui infatti potrebbe finirci Carlo Nordio, ex pm.

"Se lo fanno, Forza Italia fuori dal governo". Berlusconi, ultimatum a Meloni e Salvini

E ancora, nella lista c'è Guido Crosetto ministro della Difesa, Giulio Terzi di Sant’Agata agli Esteri, Matteo Salvini all’Interno e Fabio Panetta all'Economia. La leader di FdI ha idee chiave anche sul ministero dello Sviluppo economico, dei Rapporti con il Parlamento e dei Trasporti e delle Infrastrutture. I tre finirebbero rispettivamente a Giancarlo Giorgetti, Annamaria Bernini ed Edoardo Rixi.

Il governo Meloni? "Con Crosetto ministro": spunta questa lista clamorosa

Ma tra i nomi in lizza ci sono anche quello Vittorio Sgarbi in qualità di ministro dei Beni Culturali e Antonio Tajani come sottosegretario alla presidenza del Consiglio. La presidenza del Senato verrebbe invece affidata al fedelissimo, nonché co-fondatore di FdI, Ignazio la Russa, mentre quella della Camera a Vannia Gava. I profili, seppur non confermati, sembrano delineare un centrodestra unitissimo. In ogni caso l'ufficialità non attenderà ad arrivare. Lo stesso Salvini aveva promesso che i nomi dei principali ministeri sarebbero stati diffusi prima del 25 settembre, per correttezza.