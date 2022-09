Maria Stella Gelmini, lo sfregio a Berlusconi: "Cosa sta diventando"

16 settembre 2022 a

a

a

Maria Stella Gelmini va all'attacco del centrodestra e soprattutto di Forza Italia. L'ex azzurra passata con Azione ora mette nel mirino i moderati dopo il caso Ungheria e le posizioni di Salvini e Meloni che hanno espresso parere contrario al voto del Parlamento europeo che ha definito una "non-democrazia" l'Ungheria. Le parole della Gelmini sono durissime: "La Lega e Fratelli d’Italia si sono contesi Orban per il loro pantheon. Vedevano in lui un alleato utile a mettere in discussione la politica dell’Ue dall’interno, essendo stato anche membro del Ppe. Ma al netto del dichiarato sostegno da parte di Orban a modelli di democrazia illiberale, ciò rappresenta un duplice problema perché con i Paesi del blocco di Visegrad, l’Ungheria ha preso spesso posizioni anti-italiane, dal tema migranti fino in questi giorni al tetto europeo sul prezzo del gas".

"Dove spero di vederla". Gelmini, la risposta al veleno a Marta Fascina

E ancora: "La risoluzione di Bruxelles ha giustamente evidenziato come non ci si possa sentire europei se non si rispettano i principi fondamentali delle democrazie liberali".

"Ha visto il sondaggio?". La frase che gela la Gelmini, travolta dall'imbarazzo

Infine la Gelmini affonda il colpo su Forza Italia: "Questo voto non aggiunge nulla a quello che già sapevamo e cioè che con l’appiattimento di Fi sulle posizioni leghiste, l’europeismo nella destra italiana è sparito - afferma - Forza Italia, ahimè, sta diventando irrilevante e non è in grado di garantire l’europeismo di partiti che avranno molti più voti dei suoi». «Serve chiarezza prima del voto, ma non ho elementi per accusare nessuno. Ciò che critico è l’ambiguità di Lega e Forza Italia sulla Russia".