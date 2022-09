Lorenzo Pregliasco: "L'ordine d'arrivo dei partiti", bomba del sondaggista

16 settembre 2022 a

Il silenzio sui sondaggi di fatto ha abbassato la pressione sui partiti che in queste ore consumano gli ultimi "botti" prima del voto che ci sarà tra poco più di una settimana. Le ultime rilevazioni, prima del blocco per legge, davano il centrodestra in vantaggio di più di 18 punti sul centrosinistra. A guidare la classifica dei partiti c'era Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni seguito poi dal Partito Democratico. Ma in questi giorni di silenzio sulle cifre potrebbe essere cambiato qualcosa. Ad esempio proprio nelle ultime ore che hanno preceduto la chiusura del megafono dei sondaggisti, il Movimento Cinque Stelle era segnalato in crescita soprattutto al Sud, terra fertile per il reddito di cittadinanza.

E così la domanda che si pone Lorenzo Pregliasco di YouTrend è un po' sibillina in vista della resa dei conti nei seggi il prossimo 25 settembre. Di fatto il sondaggista su Twitter si pone un interrogativo che potrebbe avere diverse chiavi di lettura.

Ecco cosa scrive Pregliasco: "Voi scommettereste che l'ordine di arrivo dei partiti il 25 settembre sarà lo stesso che c'era all'inizio della campagna elettorale?". Insomma un sasso nello stagno e poi via la mano. Forse Pregliasco sa qualcosa che noi non sappiamo? È cambiato qualcosa in questi ultimi giorni? Per avere la risposta definitiva bisognerà attendere il 25 settembre.