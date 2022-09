Giorgia Meloni, la folla impazzisce? E lei... scene mai viste prima

18 settembre 2022 a

Manca una settimana esatta al voto: domenica prossima, il 25 settembre, l'Italia è chiamata alle urne per le elezioni politiche. Per disegnare il prossimo governo. E non è certo un mistero, nonostante lo stop ai sondaggi scattato da una decina di giorni, che la favorita assoluta è Giorgia Meloni con i suoi Fratelli d'Italia, indicata finché sondaggi furono come l'elemento trainante della coalizione di centrodestra, data in netto vantaggio su tutte le altre forze in campo.

"Di chi parla? Mi vien da ridere": Meloni, sistema Draghi e la sinistra

Una campagna elettorale precisa, puntuale, quasi perfetta, quella della Meloni, che ha dovuto fronteggiare fango, attacchi, insulti e chi più ne ha più ne metta. E lo ha fatto senza scomporsi. E i risultati sembrano essere evidenti anche dai raduni di folla che accompagnano i suoi comizi, così gremiti da non trovare letteralmente uno spazio in piedi.

L'ultimo, eclatante, esempio risale alla serata di ieri, sabato 17 settembre, quando la Meloni ha parlato a Bari. Scene di giubilo, di tripudio, la folla gremita. Tanto che la stessa Meloni, sui suoi profili social, rilancia un video: "Che calorosa assenza qui a Bari!", commentava emozionata la leader FdI.

Ma non solo. Spunta anche un secondo video, dallo stesso palco di Bari, che ci mostra una Giorgia Meloni come forse non la si era mai vista prima. La folla la acclama, canta, urla. Ed ecco che la leader di FdI si presta a un balletto scatenato e poi ringrazia il pubblico: un momento curioso ed emozionante.