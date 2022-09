In Onda, Guido Crosetto intercettato in diretta tv? Parenzo: "Questo è un reato"

17 settembre 2022 a

“Stiamo commettendo un reato, intercettazione telefonica in diretta”. Così David Parenzo ha scherzato al rientro da una pubblicità, con la regia che si è soffermata sull’immagine di Guido Crosetto impegnato a telefono. Un siparietto simpatico, quello capitato per caso a In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Parenzo e da Concita De Gregorio.

“È mia moglie - ha svelato Crosetto, strappando un sorriso a tutti i presenti - voleva la password per i miei figli ma non sono riuscito a dargliela, dopo le scrivo”. Superato questo piccolo siparietto, l’ex esponente di Fratelli d’Italia ha parlato della conferenza di Mario Draghi e dei messaggi che ha mandato il premier dimissionario, innanzitutto sulla collocazione europea dell’Italia. Crosetto è convinto che non cambierà minimamente con Giorgia Meloni al potere: “Sarà quella atlantica ed europea, con il nucleo fondante dell’Europa, come chiaramente indicato dalla Meloni”.

Inoltre Crosetto ha dichiarato di non essere colpito dal “no” secco di Draghi a un possibile bis: “È stato utilizzato perché ha un valore elettorale, ma il suo no non indebolisce Renzi e Calenda: continueranno a dire che cercheranno di convincerlo, non possono cambiare strategia l’ultima settimana. Stavolta penso che quello di Draghi sia un no definitivo, penso che la vicenda del Quirinale abbia pesato molto”.