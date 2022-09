Giorgia Meloni, i tedeschi Spd: "Post-fascista, devi perdere". E lei...

19 settembre 2022 a

a

a

Fuoco incrociato su Giorgia Meloni. Ora ad attaccarla, appoggiato da Enrico Letta, è il presidente della Spd, Lars Klingbeil. "È importante che vinca il nostro partito gemello e non la post-fascista Meloni", "Meloni getta fango sulla Germania, Letta invece è per la cooperazione con la Germania, ha un altro stile ed è per la collaborazione. Sarebbe un grande vantaggio per l'Italia avere un premier come lui", rimarca Klingbeil, in una conferenza stampa congiunta a Berlino con il segretario nazionale del Pd.

"Quello che una donna deve saper fare": fuoco-Santanchè, Boschi zittita | Video



"Il futuro dell'Italia è al centro dell'Europa, è con Germania, Francia, Bruxelles, con la Spagna. Questo è il naturale ruolo dell'Italia, è inutile che si cerchi di andare verso l'Ungheria di Orban o altre scelte", tuona Letta che in Germania ha anche incontrato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. "Il futuro è lì, dove si trovano soluzioni comuni. Nella conferenza stampa con Klingbeil, Letta definisce "gravissima" la scelta di "Salvini e Meloni di cercare di salvare l'Ungheria di Orban al Parlamento europeo". Per l'ex premier, le destre italiane portano avanti una "lega delle nazioni che va contro l'Europa".

"Dica qualcosa!": clamoroso, il compagno Bottura incenerisce Enrico Letta | Video

Ma la risposta di Giorgia Meloni non si è fatta attendere: "In nessuna democrazia evoluta l'unica opposizione al governo è oggetto di sistematici attacchi da parte di Ministri, cariche istituzionali e grandi media. E, soprattutto, in nessuna democrazia occidentale il governo consente scientificamente provocazioni che potrebbero facilmente sfociare in disordini - durante la campagna elettorale - nelle manifestazioni politiche dell'opposizione", sbotta la leader di Fratelli d'Italia. "Questa gente parla di Europa, ma il loro modello è il regime di Ceausescu. Non ci facciamo intimidire da chi odia la libertà e la sovranità popolare". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.