Matteo Salvini, la promessa: "Ecco la prima legge che cancello"

"La prima legge che cancellerò, se avrò l'onore, è la Fornero". Così ha sostenuto Matteo Salvini durante il suo comizio sul palco di Crotone, rivendicando ancora una volta l'intenzione di abolire una legge secondo lui "infame" per gli italiani. "Andare in pensione dopo 40 anni di lavoro non è un regalo, è un sacrosanto diritto e quindi chi sceglie la Lega sceglie il diritto di pensione. Mandiamo in pensione la legge Fornero!"

Riparte proprio dal Sud la campagna elettorale di Salvini dopo lo storico raduno di Pontida, che ha visto riunite 20 mila persone sul prato della bergamasca dopo quattro anni di stop, e che è servito per ribadire altri alcuni vecchi cavalli di battaglia come la cancellazione del canone Rai. A Crotone il leader della lega ha rilanciato con forza anche il tema dell'autonomia regionale, che secondo lui servirebbe soprattutto al Sud, per esempio per la gestione dei beni culturali. "La Calabria potrebbe vivere di cultura, ma spesso l'organizzazione dipende dallo Stato centrale. Pensate se fosse possibile che a gestirli ci pensiate voi, la gente di Calabria".

E a proposito di criminalità e 'ndrangheta che fanno spesso uscire la Calabria agli onori della cronaca, Salvini sostiene che "la stragrande maggioranza dei calabresi sono gente per bene", Ha assicurato: "dove c'è puzza di 'ndrangheta, nella Lega, ci sono solo calci nel cu*o". Tra gli applausi del popolo leghista, rincara la dose aggiungendo: "esser minacciati di morte dai mafiosi è una medaglia al valore".