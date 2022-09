Stasera Italia, Conte gela la Palombelli: "E lo chiede a me? Non è corretto"

19 settembre 2022 a

Giuseppe Conte è stato uno degli ospiti di Barbara Palombelli nella puntata di Stasera Italia andata in onda questa sera su Rete 4. La giornalista e conduttrice ha iniziato col chiedere al leader del Movimento 5 Stelle un commento su una recente dichiarazione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Lui dice: 'Votare Conte è come votare Meloni', perché dice così?". A questa domanda l'ex premier ha risposto con toni particolarmente duri: "E scusi, lo chiede a me? Se uno dice una stupidaggine pubblicamente, lei la ripete e poi chiede a me di interpretare la stupidaggine... non mi sembra corretto".

La Palombelli allora è passata alla domanda successiva: "Cosa si è rotto tra voi e il Pd? Perché non c'è quel campo largo che Goffredo Bettini e tanti altri leader volevano in qualche modo realizzare proprio per fronteggiare l'ondata del centrodestra?". Anche in questo caso, però, il leader grillino ha fatto notare alla conduttrice un errore che lei - a suo avviso - avrebbe commesso: "E anche questa è una domanda che andrebbe più correttamente rivolta a Enrico Letta, è lui che ha deciso di emarginare il M5s e di abbandonare qualsiasi prospettiva di collaborazione in comune per un'agenda progressista".