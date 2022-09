Giorgia Meloni, "contatto col super ministro": chi vuole per ammutolire l'Europa

20 settembre 2022 a

Il fatidico giorno delle elezioni sta arrivando. Domenica 25 settembre potrebbe essere un giorno da ricordare per Giorgia Meloni: ci sono pochi dubbi sul fatto che i suoi Fratelli d’Italia saranno il partito più votato dagli italiani, resta da vedere se il centrodestra riuscirà a formare un governo e quindi la Meloni a salire a Palazzo Chigi. A far parte della sua squadra potrebbe esserci Fabio Panetta, attuale componente del comitato esecutivo della Banca centrale europea.

Stando alle indiscrezioni riportate dalla Stampa, nel corso dell’estate sarebbe avvenuto un contatto tra la Meloni e Panetta per sondare l’eventuale disponibilità di quest’ultimo a ricoprire un ruolo fondamentale, quello del ministro dell’Economia: il banchiere sarebbe capace di rassicurare l’Europa e i mercati sul governo guidato dalla Meloni e quindi in grado di ottenere il via libera da parte del presidente Sergio Mattarella. Secondo le fonti della Stampa, Paneta avrebbe declinato l’offerta perché aspirerebbe a diventare governatore della Banca d’Italia.

D’altronde il suo curriculum è molto importante: è stato direttore generale in Bankitalia, ha lavorato per l’Italia al G7 e al G20, gode di stima internazionale. “Diventare governatore della Banca d’Italia è la sua ambizione - ha rivelato una fonte alla Stampa - anche se un pressing del Quirinale o dello stesso Draghi potrebbero sortire effetti diversi sebbene avrebbero l’effetto di pregiudicare la sua ascesa a via Nazionale”.