Matteo Salvini, il video di 2 minuti che imbarazza il Pd

Un video, due minuti scarsi. La Lega su Facebook pubblica il "cortometraggio" che riunisce il peggio delle amministrazioni Pd degli ultimi anni: di fatto, un contro-spot elettorale per invitare gli elettori a scegliere l'alternativa a Enrico Letta e compagni. Tutto questo proprio nel giorno in cui il leader leghista Matteo Salvini parlerà alla Torino operaia a partire dalle 21: una sfida frontale alla sinistra di governo e "poltronara".



Lo spot inizia con la dicitura "tratto da una storia vera", e verrebbe da aggiungere ahimè. Sullo schermo scorrono le immagini e l'audio rubato del caso di Albino Ruberti, braccio destro del governatore del Lazio Nicola Zingaretti e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, entrambi big democratici, costretto a dimettersi qualche settimana fa dopo la pubblicazione di un filmato de il Foglio in cui gridava in strada, a Frosinone, minacce pesantissime sfociate in brutali "chiedetemi scusa in ginocchio" o addirittura "vi ammazzo".



La Lega ricostruisce il caso con un’attrice, con riferimenti allo slogan CREDO della campagna salviniana, e segnala alcuni temi su cui sfida apertamente il Pd mostrando luoghi simbolo "dei disastri dem": il Monte dei Paschi di Siena, teatro del crac Mps ed emblema dei risparmi degli italiani andati in fumo. Lampedusa e l’hotel house di Porto Recanati simboli dei porti aperti, dell'immigrazione incontrollata e del degrado della integrazione rimasta lettera morta. Mirafiori, ex "regno" del Pci perché il Pd ha dimenticato il mondo del lavoro. E la sede della Rai, che la Lega promette di liberare. Non casuale la scelta di mostrare viale Mazzini, visto che da Pontida Salvini ha proposto di cancellare il canone in bolletta - eredità del governo del Pd - e oggi la Lega si è appellata agli alleati di centrodestra per condividere il progetto e denunciare la campagna diffamatoria in piena par condicio di alcuni programmi.





Guarda il video-spot della Lega contro il Pd