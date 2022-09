Enrico Letta, "dopo di lui...": chi è la donna che darà il colpo di grazia al Pd

21 settembre 2022 a

Elly Schlein è il futuro del Pd e della sinistra in generale. Ne sono sempre più convinti all’estero, dove l’interesse sulla vicepresidente della Regione Emilia Romagna sta crescendo giorno dopo giorno. Anche il Guardian si è interessata a lei, accostandola ad Alexandria Ocasio Cortez che è diventata una politica di punta negli Stati Uniti e definendola “l’astro nascente della sinistra italiana”.

“Per qualcuno - si legge su Repubblica - è la donna cui pensa anche Enrico Letta come prossima segretaria del Pd. Anche se non è nemmeno iscritta al partito. O forse proprio per questo, visto che fuori dalla rete delle correnti può essere più libera”. La Schlein aveva infatti lasciato il Pd ai tempi di Matteo Renzi, quando era già parlamentare europea, per manifestare tutto il suo dissenso nei confronti dell’abolizione dell’articolo 18 e dell’approvazione del Jobs Act. Adesso su di lei si stanno accendendo anche i riflettori della stampa estera.

“In poche settimane - fa notare Repubblica - ad intervistarla oltre al Guardian sono arrivate tv e radio svizzera, lo statunitense Compact. Schlein ha parlato con Time ed è stata contattata dalla BBC. ‘Sono stata parlamentare europea e in quel periodo ho costruito dei contatti’ si schermiva giorni fa per spiegare l'interesse della stampa estera, mentre macina iniziative su iniziative”.