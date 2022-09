Stasera Italia, Orlando la spara grossa: "Cosa accadrà dopo il voto"

21 settembre 2022 a

A Stasera Italia il ministro del Lavoro, Andrea Orlando la spara grossa. Anche lui è ben sintonizzato sulle frequenze del Pd che ha impostato tutta la campagna elettorale sull'odio per il nemico di turno. Questa volta la sinistra ha messo nel mirino la Meloni dopo aver attaccato per tanto tempo prima Berlusconi e poi Salvini. E così Orlando nel corso del talk show condotto da Barbara Palombelli, non usa giri di parole e immediatamente attacca il centrodestra: "Se vince la destra c'è il rischio di un indebolimento dell'Europa". Parole che ormai conosciamo a memoria perché le abbiamo sentite dalla bocca di tutti i leader della sinistra.

E Orlando non voleva essere da meno così ha perfettamente ignorato i leader del centrodestra che a più riprese hanno ribadito il posizionamento dei moderati in Europa e nell'Occidente.

Orlando ha voluto usare la sua presenza in tv per ripetere il ritornello elettorale del centrosinistra che però, va detto, guardando gli ultimi sondaggi prima del silenzio, non pare abbia pagato molto. Infatti nelle rilevazioni prima del "buio" dei sondaggi il centrodestra era davanti di quasi 20 punti. E di certo la demonizzazione dell'avversario non porterà voti in più al Pd. L'anti-Berlusconismo usato in passato per colpire il Cavaliere e le sconfitte incassate dai dem a quanto pare non è servito alla sinistra.