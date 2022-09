Giorgia Meloni, smontata la bufala dei 5s sul comizio: "Chi glielo spiega"

22 settembre 2022 a

Giorgia Meloni non usa giri di parole e smonta con un solo post su Facebook l'ultima bufala messa in giro sul suo conto. La leader di Fratelli d'Italia infatti ha dovuto fare i conti con alcuni attacchi assurdi che questa volta sono arrivati dal Movimento Cinque Stelle. Alcuni grillini infatti avrebbero messo in giro la voce che la Meloni avrebbe usato alcuni fotomontaggi per mostrare il pienone in piazza a Palermo durante il suo comizio.

Ma la leader di Fratelli d'Italia ha immediatamente smontato la bufala con parole fin troppo chiare che ora imbarazzano il Movimento Cinque Stelle: "Sapete l’ultima? Alcuni esponenti di sinistra e del M5S, probabilmente indispettiti dall’ennesima piazza partecipata per Fratelli d’Italia, hanno iniziato a diffondere sui social la ridicola bufala che avrei fatto un fotomontaggio della nostra manifestazione a Palermo, mettendo in giro una semplice immagine ripresa col grandangolo. Ora chi glielo spiega che sulla mia pagina è presente, oltre a diverse foto, la diretta del mio intervento dove è ripresa per un’ora la piazza gremita di gente? A qualcuno, evidentemente, dà fastidio che Fratelli d’Italia abbia riempito piazze in tutta Italia, dal nord al sud". Insomma la guerra dell'odio da parte di grillini e Pd contro la Meloni non è affatto finita. E durerà anche oltre il 25 settembre...