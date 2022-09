Nicola Porro, sondaggi in mano: "Questa mer***a del reddito"

22 settembre 2022 a

Il reddito di cittadinanza deciderà l'esito delle imminenti elezioni politiche del 25 settembre? Ne è convinto Nicola Porro, che nella sua video-rassegna stampa quotidiana Zuppa di Porro decide ancora una volta di sfidare parzialmente la legge elettorale che impedisce di pubblicare le rilevazioni e i dati sui partiti e le percentuali nelle ultime due settimane prima del voto. "Su questo noi ci battiamo come delle bestie - confessa il presentatore di Quarta repubblica con orgoglio -, è una ipocrisia. Stiamo facendo una battaglia solitaria, finché non ci chiuderanno. I sondaggi circolano, ce li hanno solo pochi privilegiati. Chi ha i sondaggi li pubblica in maniera velata. Io ho avuto quelli di Youtrend".

Porro, in sfregio alla legge, snocciola i numeri delle coalizioni e quindi un numero, quello del Movimento 5 Stelle: "Rullo di tamburi...", lo annuncia con sorpresa e sconcerto. Il dato, che non possiamo pubblicare, è clamoroso. "Fenomenale - chiosa Porro -: non è che sono in rimonta, stanno prendendo un botto di voti al Sud".

"La partita - prosegue il padrone di casa - si gioca sui 31 collegi del Sud. 'Il Sud decide il voto', è il titolo del Quotidiano nazionale, che è il più specifico: i collegi contendibili al Sud sono 10 e potrebbero cambiare gli equilibri: qui i 5 Stelle stanno andando talmente bene che potrebbero vincere anche il collegio uninominale e in questo caso il centrodestra rischierebbe di perdere la maggioranza al Senato". "Tutti i leader andranno al Sud! Questa mer***a del reddito di cittadinanza - conclude Porro fuori di sé dalla rabbia - questa mer***a del reddito di cittadinanza compra i voti di gente che porta a casa la pagnotta senza fare una ceppa".