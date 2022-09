PiazzaPulita, Giuseppe Conte: "Con Enrico Letta no. Ma...", cosa accadrà dopo il voto

23 settembre 2022 a

a

a

"Chi difende il reddito di cittadinanza come lei è il Pd, questa telefonata non ve la siete fatta, il campo progressista non si gioca la partita alle Politiche, ma se la giocherà in futuro? Lei esclude di poter tornare in futuro in alleanza con il Pd?": Annalisa Cuzzocrea de La Stampa ha posto questa domanda a Giuseppe Conte nello studio di PiazzaPulita su La7. Il leader del M5s ha risposto in maniera netta: "Ma mi posso mettere al tavolo con Enrico Letta che ha abbracciato l’agenda Draghi dove non c’è scritto nulla, vuole ancora Draghi in non so che ruolo…".

Feltri, la sentenza tombale sulla "campagna elettorale da circo": chi è il peggiore di tutti

Il "no" di Conte sembra essere indirizzato verso il segretario dem e non verso tutto il partito, insomma, Tant'è che la Cuzzocrea poi gli ha chiesto: "Quindi vuole un Pd senza Letta?". Lui, però, non ha risposto subito: "Ha detto che siamo degli irresponsabili perché volevamo una risposta sull’agenda Draghi…". "Quindi vuole un Pd senza Letta?", ha insistito la giornalista. E Conte: "Abbia pazienza ma io non entro nel merito delle loro scelte".

Giuseppe Conte a PiazzaPulita, il video

"Sa cos'avrei voluto?". Chi dà buca a Barbara D'Urso: gelo in diretta a Pomeriggio 5

Poi il leader grillino è passato ad altro: "Durante la pandemia la Lombardia era la regione più in ginocchio di tutta Italia, le 5 variazioni di bilancio, 130-140 miliardi per la maggior parte sono andate lì, quindi quando mi si dice che siamo il partito del Sud è un’offesa". "Comunque lui finché c’è Letta non vuole allearsi col Pd, aspetta il prossimo...", è intervenuto a un certo punto il conduttore Corrado Formigli. “Con questo gruppo dirigente del Pd non mi siedo più al tavolo”, ha risposto Conte. Intende forse dire che con un altro segretario dem le porte sarebbero aperte? L'ipotesi non è neanche così lontana. Letta infatti potrebbe saltare subito dopo il voto in caso di super-flop, che pare essere nell'aria.. "Dopo il voto Letta lascerà la segreteria del Pd”, ha detto ieri Renzi a Coffee Break. A quel punto resta da capire solo chi potrebbe prendere il suo posto. Bonaccini? Orlando?