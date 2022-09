Giorgia Meloni, l'ultima vergogna: Napoli, come provano a fermarla

23 settembre 2022 a

Ancora una volta l'odio rosso si manifesta in tutta la sua grandezza contro un comizio di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia si prepara per la chiusura della sua campagna elettorale e tra gli ultimi incontri in agenda c'è quello con gli industriali nel capoluogo campano. E ancora una volta si è palesato l'odio rosso dei comitati studenteschi vicini alla sinistra.

Gli studenti sono arrivati nei pressi dove tra pochissimi minuti arriverà il leader di Fratelli d’Italia per partecipare ad un incontro privato a piazza dei Martiri nella sede dell’Unione Industriali, prima dell’appuntamento di fine campagna elettorale, previsto nel pomeriggio a Bagnoli. I manifestanti sono arrivati da via Chiaia e hanno puntato piazza dei Martiri ma sono stati fermati da un cordone della Polizia a circa 50 metri dal luogo dove è attesa Meloni.

Tanti i cori contro l’alternanza scuola-lavoro e Confindustria. Poi l’attacco al leader di Fdi: "Meloni via da Napoli" gridano gli studenti, una quarantina circa, che hanno acceso anche un fumogeno rosso. Le forse dell’ordine attualmente hanno il controllo della situazione, piazza dei Martiri è chiusa anche al transito pedonale ed è presidiata dai poliziotti.