PiazzaPulita, Crosetto scatenato: "Formigli? Meloni non accetta il rogo"

Guido Crosetto non ci sta e ribatte per l'ennesima volta a Corrado Formigli, che nell'ultima puntata di Piazzapulita, su La7, l'ultima prima delle elezioni, ha messo sotto accusa Giorgia Meloni: "Adesso basta però rispondere alla redazione e agli amici di Piazzapulita perché ho osato dire che hanno attaccato la Meloni senza che potesse difendersi. Avete ragione", tuona il fondatore di Fratelli d'Italia, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "È colpa sua che rifiuta di farsi processare dalla Santa Inquisizione e accettare il rogo che le spetta".

Durante la trasmissione del 22 settembre infatti il conduttore si è lanciato in un monologo contro la leader di Fratelli d'Italia, chiedendosi "come userà le forze dell'ordine" per reprimere il dissenso, nel caso diventasse presidente del Consiglio. Quindi ha fatto un parallelismo con l'Ungheria di Viktor Orban, ha accusato la Meloni di voler vietare le piazze ai contestatori e di voler cancellare la legge 194 sull'aborto. Infine ha voluto mandare in onda il saluto romano di Romano La Russa, dal quale tutti nel partito di Giorgia hanno preso le distanze.

E Crosetto, contro questa puntata tutta dedicata a demolire la Meloni ha commentato sempre su Twitter: "La par condicio secondo Piazzapulita e La7 consiste nel dare lo stesso tempo a chiunque possa insultare, diffamare, attaccare o criticare Giorgia Meloni. In sua assenza e di chiunque sostenga una sua difesa". Da parte sua la redazione di Piazzapulita ha risposto: "Giorgia Meloni è stata invitata per un'intervista con Corrado Formigli a tutte le puntate di Piazzapulita ma non ha accettato l'invito 'perché no'". Ora l'ultima parola di Crosetto.