Lorenzo Pregliasco, profezia nella notte: che fine fa Letta

Lorenzo Pregliasco, il sondaggista di YouTrend, nel cuore della notte si lancia in una profezia che potrebbe cambiare (e non di poco) le proporzioni della sconfitta del centrosinistra. Secondo i dati che arrivano dalle proiezioni a palazzo Madama, il centrosinistra potrebbe crollare definitivamente sotto i colpi del centrodestra ma anche sotto quelli del Movimento Cinque Stelle.

E così Pregliasco non ha dubbi: "Inizia a diventare plausibile che al Senato il centrosinistra vinca meno collegi uninominali del Movimento 5 Stelle". Insomma a quanto pare i 5 Stelle hanno letteralmente rovinato i piani di Letta che incassa una sconfitta senza precedenti e che suona come un de profundis per la sua esperienza da segretario del Pd.

Non è affatto un segreto che alle sue spalle si consumano già le prime manovre per la poltrona da segretario che di fatto, passando dalle forche caudine del congresso, potrebbe essere rovesciata. Insomma il campo largo naufragato ha dati vita a una grande ripresa del Movimento Cinque Stelle per mano di Conte e al naufragio completo del Pd. Uno sceario da incubo per il centrosinistra che dovrà commentare una "Caporetto" abbastanza chiara.