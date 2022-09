Draghi, la strage dei suoi ministri. Ma Giancarlo Giorgetti...

27 settembre 2022 a

a

a

Pessime notizie per i ministri del governo Draghi, l'unico a ottenere la vittoria nel collegio uninominale è Giancarlo Giorgetti. Lo spiega un tweet di YouTrend in cui si legge: "Sei ministri del governo Draghi erano candidati nei collegi uninominali, ma di questi solo Giorgetti ha vinto. Hanno invece perso il proprio collegio uninominale Bonetti, Carfagna, Di Maio, Gelmini e Patuanelli". Il ministro della Lega è stato eletto senza problemi a Sondrio. Giorgetti con il 61,8 per cento ha battuto e la direttrice della Fondazione Credito Valtellinese Valeria Caterina Duico, candidata per il centrosinistra, che ha raccolto solo il 19,8 per cento.

"Doppiato". La Santanchè spazza via Cottarelli: un dato storico a Milano

Per Luigi Di Maio e Mara Carfagna è stata, quella a Napoli, una battaglia tra ministri ed ex. Il leader di Impegno Civico e l'esponente di Azione sono stati battuti da Sergio Costa, ex ministro del governo Conte. È lui con il Movimento 5 Stelle a prevalere nel testa a testa con il suo ex compagno di partito. Costa vince con quasi il doppio dei voti di Di Maio. Distanziata di molto la Carfagna con il 6,4 per cento dei voti. Prima di lei Maria Rosari Rossi.

"Non poteva che finire così": il big del Pd fa a pezzi Letta, qui salta tutto

Poi, a Bergamo, Mariastella Gelmini del Terzo polo è arrivata terza con l'8,12 per cento dei voti. Ad avere la meglio l'avversario di Fratelli d'Italia, Giulio Terzi di Sant'Agata. Stesso discorso per Elena Bonetti. L'esponente di Italia Viva, nonché alleata ad Azione, ha visto trionfare nel suo collegio di Roma Paolo Ciani: per lui il 38,42 per cento dei voti. Infine, non ha ottenuto il collegio Stefano Patuanelli. Il ministro dell'Agricoltura ha visto prevalere il senatore di FdI Luca Ciriani.