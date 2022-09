Berlusconi gode, ecco il titolo sul "Fatto": se anche Marco Travaglio...

26 settembre 2022 a

Silvio Berlusconi chiude queste Politiche sopra l'8 per cento. Un risultato sorprendente, almeno stando alle indiscrezioni della vigilia, risultato sorprendente al punto che lo stesso Fatto Quotidiano alza le mani. In un articolo dal titolo "Silvio non muore mai: FI è davanti Azione e insegue il Carroccio", il quotidiano di Marco Travaglio ammette la tenuta degli azzurri, un sostanziale successo. Merito di quello che definiscono "il Caimano", in grado di "dare un colpo di coda sorprendendo di nuovo tutti". Molti - si legge - "lo davano per morto e ancora una volta è risorto". Di più, perché seppur lontano dal 14 per cento delle Politiche del 2018, il Cavaliere è vicino all'8,8 per cento delle Europee 2019.

Berlusconi, che ha portato avanti una campagna elettorale virtuale, è riuscito a ribaltare le previsioni. Lo stesso Fatto non può che osannare la scelta "anomala" dell'ex premier, "costretto dall'età (giovedì prossimo compirà 86 anni) ad abbandonare le piazze e gli eventi dal vivo, a differenza di Meloni e Salvini che hanno girato l'Italia palmo a palmo. Ma il Caimano è riuscito comunque a reinventarsi con una campagna tutta social, addirittura su Tik Tok".

E riprendendo le parole del numero due del partito, Antonio Tajani: "FI è decisiva per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo governo. Con i numeri e i contenuti". Messaggio chiaro con destinazione alleati: gli azzurri vorranno contare nell'agenda e nei posti nell'esecutivo. Ma se la percentuale ottenuta da Forza Italia colpisce, non è da meno il dietrofront di Travaglio e compagni che solo pochi mesi fa definivano il Cav "un vecchio pregiudicato e finanziatore della mafia che infesta l'Italia dagli anni 70".