Quarta Repubblica, Guido Crosetto: "Che governo sarà", le prime indiscrezioni

Probabilmente, Guido Crosetto è il consigliere più fidato di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia e vera vincitrice di queste elezioni politiche 2022. Pur non candidato, il fondatore e "gigante" di FdI, è sempre al centro della scena politica, volto rassicurante impegnato nello spiegare i veri progetti e i veri piani del partito.

E dunque non è certo un caso che nel day-after, ieri lunedì 26 settembre, ci sia proprio lui ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4. Si parla delle prospettive, delle prossime settimane: e ora che si fa? Che esecutivo sarà? "Il governo dovrà essere il miglior governo possibile, sarà un governo politico - premette Crosetto -. Mi aspetto una scelta sul merito e nel merito. La Meloni non è tutti quanti politici", sottolinea.

"Vi dico che governo sta per arrivare": la rivelazione di Crosetto

Si passa poi ai rapporti internazionali, decisivi per ogni governo. Ai dubbi che nutrirebbero alcune cancellerie europee più che gli Stati Uniti, che hanno accolto positivamente la vittoria del centrodestra. "La prima ad essere consapevole che per avere poteri forti devi avere rapporti internazionali forti è Giorgia Meloni", ricorda Crosetto. Poi la stoccata a quella sinistra che continua ad attaccare, in modo infamante, le forze politiche che si sono imposte a questa tornata elettorale: "All’estero dobbiamo iniziare a smetterla di denigrare i nostri governi. La Meloni ieri ha detto sarò il Presidente del Consiglio italiano, di tutti", ricorda il fondatore di FdI.

Infine, una battuta su una frase contro la quale si sono aggrappati in campagna elettorale per colpire la Meloni, quel "la pacchia è finita" in riferimento all'Europa, alla Ue e le sue istituzioni. "È finita la pacchia vuol dire solo andare in Europa e farci rispettare, come fanno Francia e Germania", spiega Crosetto, il quale conclude sottolineando che "l'obiettivo è governare per cinque anni. E per farlo devi fermare l'emorragia che è in corso". La sfida è appena iniziata.