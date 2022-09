L'aria che tira, Castelli: "Ha tutto il diritto di farlo", bomba su Salvini

29 settembre 2022 a

a

a

Siamo a L'aria che tira, la "casa" di Myrta Merlino, il programma de La7. E la puntata è quella andata in onda oggi, giovedì 29 settembre. Ospite in collegamento ecco Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia e leghista di lungo corso. Si parlava del governo che sarà e della presunta mira di Matteo Salvini, il leader del Carroccio che vorrebbe il Viminale, dove ai tempi del primo governo gialloverde con il M5s aveva fatto un lavoro tale per cui il suo consenso in Italia era schizzato alle stelle.

E, secondo Castelli, "Salvini ha tutto il diritto di chiedere un ministero importante come quello dell'Interno. Al Viminale, tra l'altro, ha fatto il miracolo di dimostrare che gli sbarchi clandestini si possono fermare", rimarca.

"Parenzo, sei arrivato in ritardo e ora pure...". Beccato così in diretta: figura di palta dalla Merlino | Video

Dunque, l'ex Guardasigilli aggiunge: "La sinistra, invece, dice che non si possono dare risposte semplici a problemi complessi. Ma i numeri, come al solito, sono lì a dimostrare il contrario. Con Salvini siamo passati da 180mila sbarchi a 18mila e per fermarlo è dovuta intervenire perfino la magistratura che ha messo sotto processo Salvini non per malversazione o ruberie ma per un'azione politica".

"Salvini ricatta Meloni". Repubblica tocca il fondo, la Lega asfalta Molinari

Infine, una battuta su Luca Palamara e sulle rivelazioni del libro Il Sistema, scritto con Alessandro Sallusti: "Lo stesso Palamara mostra nel suo libro una conversazione in cui i magistrati dicono che Salvini ha ragione. Insomma ha tutto il diritto di chiedere il ministero dell'Interno. La sinistra pretende di governare anche quando si trova in minoranza", conclude Roberto Castelli.