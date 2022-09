Porta a Porta, primo sondaggio dopo il voto: Meloni sempre più in alto, le cifre

30 settembre 2022 a

Primo sondaggio dopo il voto. Porta a Porta manda in onda le rilevazioni di Euromedia Research. Risultato? Ben poche sorprese. Giorgia Meloni continua a crescere mentre il Partito democratico perde consensi. L'istituto di Alessandra Ghisleri ha confermato Fratelli d'Italia al primo posto. Nello studio di Bruno Vespa su Rai 1, dove i numeri vengono mandati a tutto schermo, la Meloni arriva al 26,2 per cento. Cifra in crescita rispetto al 25 settembre, giorno in cui gli italiani sono stati chiamati alle urne. In pochissimi giorni infatti FdI ha ottenuto un +0.2 per cento.

Al secondo posto si piazza il partito di Enrico Letta. I dem scendono dello 0,1 per cento, arrivando al 19. A seguire ecco il Movimento 5 Stelle che invece cresce ancora. Giuseppe Conte guadagna lo 0.8 per cento rispetto alle elezioni, Ma se la Lega raggiunge l'8,3 per cento perdendo lo 0,5, Forza Italia rimane stabile. Il partito di Silvio Berlusconi si piazza poco dopo l'alleato Matteo Salvini: all'8,1 per cento.

Segue il cosiddetto Terzo Polo formato da Azione e Italia Viva. Il duo Calenda-Renzi sale al 7.9 per cento (+ 0.1%). L’alleanza Verdi e Sinistra ottiene 3.5 (- 0.1). +Europa di Emma Bonino sarebbe al 2.7% (-0.1%). Italexit di Paragone, non entrato in Parlamento perché non ha raggiunto la soglia necessaria, salirebbe oggi al 2.4 (+ 0.5). Noi Moderati di Lupi, Toti e Brugnaro ancora una volta non raggiungerebbe l’1 per cento fermandosi allo 0.9. Pessime notizie per Luigi Di Maio. Il ministro uscente, dopo essere rimasto fuori dalle Camere, deve fare i conti con cifre ancora in calo. Impegno Civico sarebbe allo 0.4 per cento (-0.2). Il totale porta il centrodestra al 43.5 per cento, mentre il centrosinistra al 25.6.