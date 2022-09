Porta a Porta, Maurizio Molinari: "Chi ha votato Meloni", mezza Italia gli ride dietro

27 settembre 2022 a

a

a

Maurizio Molinari insiste e non molla. Il direttore di Repubblica ha digerito male la vittoria del centrodestra alle elezioni e così dal salotto di Porta a Porta prosegue nella sua battaglia senza sosta contro la Meloni. Nel corso dell'ultima puntata, Molinari ha nuovamente ribadito che il voto espresso dagli italiani è un voto di protesta. Insomma chi non vota Pd ha qualcosa per cui protestare, secondo Molinari.

"L'80% dei voti...". Molinari, la frase scatena la bufera: direttore "massacrato"

Ma i risultati del voto parlano chiaro: il centrodestra ha vinto e di fatto dovrà rassegnarsi. La sua campagna anti-Meloni a colpi di fango su repubblica non ha avuto alcuno effetto e così sui social viene massacrato proprio mentre parla (per l'ennesima volta) di "voto di protesta": "Una faccia da bronzo da fare paura, è ridicolo affermare che il Partito della Meloni è di protesta". E ancora: "Ma, qualcuno può dire a Molinari che è arrivata l’ora della sua dipartita da Repubblica? Che è stato uno dei maggiori responsabili del tracollo del PD con i suoi articoli mistificati? O è solo bravo ad incolpare gli altri. Che pollo d’allenamento!!!#PortaaPorta".

La resa di Molinari e Repubblica: "C'è un dato...", come gode Giorgia Meloni

Infine l'affondo di un altro utente: "#Molinari #larepubblica la linea editoriale non cambia testa bassa contro il #centrodestra con il pregiudizio che solo la sinistra è legittimata a governare nell'interesse del paese anche se non votata".