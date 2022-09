Porta a Porta, Boccia: "Ci saranno sorprese". Profezia disastrosa, scatta il massacro

26 settembre 2022 a

A Porta a Porta qualcuno si è lasciato andare a previsioni piuttosto azzardate prima della comunicazione dei dati che hanno certificato la vittoria del centrodestra. E questo "qualcuno" è il dem Francesco Boccia che un istante prima dei risultati ha affermato: "Penso che avremo sorprese perché è stata una campagna elettorale molto brutta e aspra, ma anche molto vera. Ma non azzardo previsioni, vediamo cosa succede".

Non lo avesse mai detto. Nel corso della notte il dem è stato investito da una serie di tweet che lo prendevano in giro per la sua previsione del tutto sballata. In effetti, subito dopo i primi exit poll la situazione è apparsa del tutto chiara: il centrodestra si è preso subito la pole non mollandola più fino alla fine dello spoglio.

E così a Boccia qualcuno ha scritto: "Stiamo ancora aspettando la sorpresa". E ancora: "Ci dici qual è la sorpresa che stavi aspettando?". Poi c'è chi mette nel mirino tutto il Pd: "Beh sì, c'è una sorpresa, Letta e i suoi devono andare a casa". Insomma in questi casi si fa sempre meglio a tacere e ad avere un profilo basso: il rischio di una previsione sballata è sempre dietro l'angolo.