Elisabetta Belloni, rumors: lei l'ambasciatrice di Giorgia Meloni?

01 ottobre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni sta lavorando in religioso silenzio alla squadra di governo e ai vari dossier più scottanti che dovrà affrontare una volta che sarà a Palazzo Chigi. Il profilo basso scelto dalla leader di Fratelli d’Italia è sintomo di serietà e consapevolezza del momento particolarmente difficile che dovrà affrontare fin da subito, e su più fronti. Anche su quello internazionale, dove il punto di riferimento è l’America.

"Meloni fascista? Lei...". La sparata di Laura Boldrini. la De Girolamo impazzisce | Video

Stando a quanto riportato da Il Foglio, la Meloni ha “bisogno di ambasciatori qualificati”, vista “l’assenza di rapporti diretti e bilaterali”: in questo senso si fa il nome di Elisabetta Belloni, alla quale la futura premier si starebbe avvicinando “sempre di più”. Salvatore Merlo descrive l’attuale capo dei servizi segreti come “la persona centrale oggi (e in futuro) nella politica estera e atlantica di Giorgia Meloni. Benché certamente non di famiglia, non essendo lei un politico ma un grand commis de l’état”. La stessa Belloni che nei giorni convulsi dell'elezione del Capo dello Stato, per qualche minuto, fu indicata presidente della Repubblica.

"Meloni fascista? Lei...". La sparata di Laura Boldrini. la De Girolamo impazzisce | Video

“Sessantaquattro anni - prosegue Merlo su Il Foglio - diplomatica di carriera, già candidata per una notte al Quirinale, Belloni è la donna che dal 2016 al 2021 ha guidato la diplomazia italiana da segretario generale del ministero degli Affari esteri. Da lei, e da Armando Varricchio, che potrebbe essere il prossimo segretario generale della Farnesina, passerà l'istanza sulla quale più di qualsiasi altra Meloni fa affidamento per prevenire anche la sola ipotesi di accerchiamento e di isolamento internazionale”.