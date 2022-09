Boschi intercettata con Conte: "Me lo tengo", la frase rubata in piazza

30 settembre 2022 a

Maria Elena Boschi e Giuseppe Conte si sono casualmente incrociati in piazza del Parlamento. Dopo un primo scambio all’insegna della “sportività” in merito all’esito delle elezioni di domenica 25 settembre, i due hanno dato vita a un botta e risposta in cui si sono punzecchiati, per la gioia dei cronisti presenti, che sono riusciti a intercettare il dialogo e quindi a riportarlo.

“Complimenti per la rielezione”, ha esordito Conte stringendo la mano all’ex ministra renziana. “Complimenti a voi”, ha risposto la Boschi, riferendosi al risultato elettorale del Movimento 5 Stelle che è riuscito a risalire dal 10% attribuitogli dai sondaggi fino al 15 e oltre. Poi però non sono mancate alcune frecciatine, tra un sorriso e una stretta di mano. La Boschi ci ha infatti tenuto a sottolineare che il terzo polo, pur arrivando lontano dalla doppia cifra (che era l’obiettivo fissato da Carlo Calenda), ha ottenuto un ottimo risultato “in appena un mese e mezzo”.

Conte ha prontamente replicato: “Ci teniamo il nostro risultato, terzi… a dispetto del terzo polo”. I due si sono poi congedati, con la Boschi che in precedenza su La7 aveva rivendicato il ruolo del terzo polo nel futuro Parlamento: “Ci saranno due opposizioni, una da parte del M5s e una da parte nostra”.