Giorgia Meloni, la battuta prima di salire sul palco: "Che umiliazione"

Giorgia Meloni ha deciso di limitare le uscite pubbliche dopo la vittoria alle elezioni di domenica scorsa. Il motivo lo ha spiegato lei stessa: "Voglio dedicarmi anima e corpo ad affrontare i dossier più urgenti. Se saremo chiamati a governare questa nazione è chiaro da subito che abbiamo in mente di dare risposte efficaci e immediate ai principali problemi". Nonostante questo, la leader di Fratelli d'Italia ha deciso di partecipare all'evento organizzato da Coldiretti questa mattina a Milano.

La Meloni ha spiegato di aver fatto un'eccezione per Coldiretti sia perché si tratta di un evento a cui ha sempre partecipato sia per il momento difficile che il mondo della produzione e dell'agro-alimentare stanno affrontando. Poco prima di fare il suo discorso ufficiale, però, la leader di Fdi è stata protagonista di un siparietto piuttosto simpatico. Un tecnico, infatti, ha messo una pedana davanti al microfono per farla arrivare più comodamente al leggio. Sorridendo, allora, la Meloni ha fatto una battuta sulla sua statura: "Che umiliazione", ha detto allargando le braccia.

Nel suo discorso, la Meloni ha dato un'idea chiara dell'azione del suo eventuale governo: "Lo Stato crei condizioni per produrre ricchezza. La nostra bussola è non disturbare chi vuole fare. La ricchezza la fanno i lavoratori e le imprese, lo Stato deve metterli in grado di produrla. Il tema non è come compensare la speculazione sul gas, ma come fermarla". E ancora: "L'Italia deve tornare alla difesa del suo interesse per trovare soluzioni comuni. Lo dicevamo da tempo che in Europa si parte dagli interessi nazionali per arrivare a quelli comuni. Bisogna controllare le catene di approvvigionamento per essere padroni del proprio destino".