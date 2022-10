Giorgia Meloni, Lorenzo Pregliasco rivela: "Ecco qual è il vantaggio del centrodestra"

02 ottobre 2022 a

La stagione dei sondaggi in campagna elettorale è finita. I giochi sono fatti e ora c'è un nuovo governo da formare. Ma con i risultati definitivi dello spoglio delle elezioni di domenica scorsa, si va delineando sempre di più il nuovo Parlamento. E di fatto come è noto il centrodestra avrà la maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato. Nei giorni scorsi ci sono state alcune correzioni sui seggi che hanno spostato qualcosina sugli scranni ma fondamentalmente resta un dato di fatto: il centrodestra avrà ampio spazio di manovra per i provvedimenti da varare su tutti e due i rami del Parlamento.

Prima del voto c'era apprensione per il risultato del Senato che avrebbe potuto imbrigliare la coalizione moderata, ma dopo il trionfo nelle urne di fatto il centrodestra ha un ottimo margine anche a palazzo Madama. E Lorenzo Pregliasco nella sua analisi sui risultati dello spoglio sottolinea il vantaggio competitivo della maggioranza. E così su Twitter scrive: "115 seggi al Senato sono una maggioranza chiara ma non enorme. Però Giorgia Meloni avrà tre opposizioni molto diverse tra loro (PD, 5 Stelle e Terzo polo): un vantaggio per il centrodestra". Insomma l'azione di governo non dovrebbe conoscere ostacoli. Con buona pace della sinistra-spezzatino.