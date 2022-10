Guido Crosetto, "una cosa lasciatemela dire". Gas e bollette, Italia spacciata?

03 ottobre 2022 a

a

a

Getta il sasso nello stagno di Twitter, Guido Crosetto, e scatena uno tsunami. "Una cosa lasciatemela dire - scrive il fondatore di Fratelli d'Italia, imprenditore e tra i papabili nel toto-ministri del futuro governo guidato da Giorgia Meloni -. Ho posto il tema di gas e bollette da mesi. Non solo qui, in tv, in interviste vari, con articoli sul Sole 24 Ore, ovunque fosse possibile. Quando dico mesi intendo da fine 2021. Di più dopo l'Ucraina.

Per il governo ora è scoppiata l’emergenza. Ora!".

Quante prove attendono il nuovo esecutivo, la "frustata" di Formigoni



Caustica la replica di Luca Bottura, giornalista di Repubblica: "Ho letto degli 'è colpa dei governi precedenti' più brevi". Come trasformare un tema serissimo, anzi una questione di vita o di morte per famiglie, imprese e Stato stesso, in una facile battuta da social. Ma Crosetto non ci sta e ribatte: "No, perché se non fossi carico di pregiudizi e di partigianeria, sarebbe bastato verificare e avresti visto che chiedevo al governo in carica interventi concreti in tempi non sospetti. Ma come sempre a te non interessa la verità. Peccato".

Lo scambio di vedute con gli utenti è vivace, per così dire. C'è chi accusa il "gigante" di FdI di mettere le mani avanti in vista dei prossimi difficilissimi mesi, e chi, come Michele Dell'Orco, lo richiama all'imminente ruolo di governo: "Dalle parole in tv alla responsabilità, ora avete una ampia maggioranza e tra pochi giorni sarete ufficialmente al governo. Attendiamo di vedere come affronterete questione gas e bollette". "Hanno - puntualizza Crosetto ricordando di non avere ruoli ufficiali né in Fratelli d'Italia né nel centrodestra -. Sì certo ma è come un medico della medicina d’urgenza che staccando la mattina dicesse al collega: il paziente è arrivato ieri sera gravissimo. Lo abbiamo parcheggiato nel corridoio, dagli un’occhiata". Una immagine tanto efficace quanto cruda e inquietante.

"500mila euro": la bolletta mostruosa che indigna l'Italia: ecco chi dovrà pagarla, un disastro

"Forse - è il commento di Lia Quartapelle del Pd - Crosetto non si è reso conto che, mentre lui rilasciava interviste e articoli, il governo Draghi varava 50 miliardi di aiuti per i costi delle bollette e cercava una soluzione europea. Se il nuovo governo avrà qualche settimana di respiro sarà grazie al lavoro del governo uscente". "So perfettamente cosa è stato fatto e sono stato il primo a darne atto e plaudire - chiude il caso Crosetto -. Ma ho sempre fatto notare che il benchmark era esterno. Ma soprattutto mi sono accorto di cosa accade nelle case e nelle aziende italiane rispetto a quelle francesi, spagnole e tedesche". Altri, forse, non ancora.