Agorà, Giovanni Donzelli: "Parlamentari nel governo? Serietà maggioranza a rischio"

La squadra di governo comincia a prendere forma. Nelle ultime ore il centrodestra sta provando a stringere i tempi per individuare le poltrone chiave del nuovo esecutivo. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sono al lavoro per coprire tutte le caselle del governo. All'interno della maggioranza si è aperto il dibattito sui tecnici. Su questo punto Forza Italia è stata chiara facendo sapere che il governo deve avere un'impronta fortemente politica salvo qualche eccezione. Giorgia Meloni, come è noto, per l'Economia vorrebbe Panetta, attualmente nel board della Bce, in seconda battuta potrebbe arrivare Siniscalco. Ma la figura del tecnico potrebbe anche riguardare altri dicasteri, ma gli alleati di Fratelli d'Italia sono in pressing per avere nomi politici soprattutto nei dicasteri chiave.

E a fare chiarezza su questo punto è stato Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d’Italia, ad Agorà, su Rai Tre: "Parlamentari nel governo? Non è detto, anche perché c’è un problema numerico. Per la riduzione di Camera e Senato mettere troppe persone al governo che devono stare in aula rischiano di non garantire la serietà della maggioranza". Insomma la squadra a quanto pare è in dirittura di arrivo e di fatto tra qualche giorno potrebbero arrivare i nomi definitivi che saranno poi sottoposti al Capo dello Stato.