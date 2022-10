Giorgia Meloni gela Molinari: "Consiglio prudenza", cosa c'è dietro questa frase

03 ottobre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni non le manda a dire. La leader di Fratelli d'Italia non usa giri di parole e risponde all'ennesimo attacco ricevuto dalla stampa vicina alla sinistra. Come è stato facile intuire negli ultimi giorni post-voto, Repubblica gioca sporco cercando di mettere in piedi retroscena e spifferi sulle mosse del centrodestra nella presunta guerra per i ministeri. Non c'è giorno che passi che su Repubblica non si manifesti nella sua grandezza una ricostruzione fantasiosa su attriti inesistenti nella coalizione che si appresta a governare. E l'ultima in ordine di tempo riguarda la presenza di ministri tecnici nell'esecutivo con "la rivolta di FI e Lega", così si legge sul quotidiano di Maurizio Molinari.

La Meloni però ha deciso di reagire e così ha mandato un messaggio chiaro a la stampa di sinistra: "E il prossimo sarà un governo di tecnici? Io leggo cose abbastanza surreali sulla stampa, che poi dovrei anche commentare. Consiglio prudenza. L’unica cosa che temo - aggiunge - è che la stampa faccia confusione". Insomma un messaggio molto chiaro che ridefinisce la partita per le poltrone da ministro: il centrodestra lavora unito per assicurare al Paese un esecutivo di alto profilo.